I po dvaceti letech vyprodávají kulturáky po celém Česku. Lunetic, čtveřice kluků, která na konci 90. let rozbourala českou hudební populární scénu a na několik let ji drtivě ovládla, vyrazil na turné k 20. výročí kapely. Už zítra si je budou moci užít i fanoušci v České Lípě, a to v kompletní čtyřčlenné sestavě, do které se po letech vrátil i Martin Kocián. Nejúspěšnější český boyband vystoupí ve čtvrtek v KD Crystal.