Fotbalovému týmu, hrajícímu nejvyšší soutěž, hrozí pád do druhé ligy. Aby hráči odvrátili tuto hrozbu, musí splnit nemožný úkol – porazit v posledním zápase sezóny tým, který hraje o první místo tabulky. Představenstvo klubu dává trenérovi nůž na krk a chce, aby za každou cenu dovedl mužstvo k výhře. Jenže to se snadněji řekne, než udělá. Těžko můžete uspět, když váš kádr táhne přestárlý kapitán hrající poslední zápas v kariéře a obranu řídí syn majitele klubu, který umí sotva kopnout do balónu a myslí si o sobě, že je David Beckham. A aby toho nebylo málo, tak osudný zápas bude, poprvé v nejvyšší soutěži, pískat ženská rozhodčí. V takovém případě nezbývá, než vymyslet taktiku, která nemá s fotbalem společného zhola nic…