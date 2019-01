Masopustní veselí v České Lípě

Masopust je svátek, který se drží spíše na venkově a v současné chvíli je uměle obnovován i ve městech, povětšinou jako obchůzka s prezentací masek s lidovou zábavou. Tak je tomu i v České Lípě, kde jej již popáté v řadě pořádá Farní charita Česká Lípa za podpory města Česká Lípa a dalších neziskových organizací.

Už od jedné hodiny by měl na Škroupově náměstí hrát soubor místních hudebníků Čekautárium, kteří mají v repertoáru dětské písně všeho druhu v bigbítovějším podání. Ti by měli těšit přicházející maškary a rozpumpovat atmosféru. Průvod se vydá na náměstí až cca po půl hodině. Další změna by měla být v tom, že hudba v průvodu musí být ozvučená. Musíme vytáhnout kárky, spojit se se zvukaři, kteří mají porty a nazvučit mobilní aparaturu na vlastní pohon. (smích) Jinak hudbu v průvodu uslyší zase jen třicet lidí v okolí hudebníků. Pohádka na Škroupáku v programu zůstává, ale po ní bude hudební program ještě pokračovat, abychom si atmosféru masopustu užívali, co nejdéle to půjde.

PRORGAM

13.00 Živá hudba - Čekautárium

13.45 Průvod masek

14.30 Divadlo Krabice Teplice

15.15 Živá hudba