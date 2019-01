Městské slavnosti

Po celou sobotu 23. 6. stánky v centru, atrakce u KD Crystal, filmový 3D maraton v kině Crystal, doprovodný program v Městské knihovně v České Lípě, a amfiteátru v klášterní zahrady muzea (11:00 – 16:00 výtvarné a kreativní dílny v režii DDM Libertin), skákací hrad a trampolíny, letní kino na Vodním hradě Lipý.

PÁTEK:

18:00: Kostel Narození Panny Marie – Zahajovací koncert. Hraje Komorní filharmonie Hradec Králové a Severočeský filharmonický sbor

20:00: náměstí T. G. Masaryka – Mažoretková show

SOBOTA:

10:00: start Neckyády na Ploučnici – svárovský most nad Ploučnicí

Parkoviště u OD Banco: 9:00: DeClband, 10:00: Fešáci, 11:15: Jazzová farma a Hluchá parta (ZUŠ Česká Lípa), 13:00: Light and Love, 14:00: Jakub Ondra, 15:00: Banjo Band Ivana Mládka, 17:00: Zrní, 19:00: Poletíme?, 21:00: Tublatanka, 22:30 – After party – Pavel Cejnar, půlnoční ohňostroj

NEDĚLE:

9:00 – 17:00: zpřístupnění rozhledny Štěpánka na Špičáku, vstup zdarma