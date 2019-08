Městské slavnosti v Doksech

Tradiční městské slavnosti v duchu oslav 150 let dobrovolných hasičů v Doksech. Ukázky techniky a zásahu hasičů, divadélka pro děti, soutěže, vodní a nafukovací atrakce v zámeckém parku.

Vystoupí Divokej Bill revival, Like It Mareks a spostu dalších. V památníku K. H. Máchy bude od 12 do 18 hodin probíhat doprovodný program, který nabídne besedu, autogramiádu a výtvarnou dílnu se spisovatelkou Andreou Popprovou, ve 14:30 pohádka pro děti. Po celý den bude otevřená hasičská zbrojnice.