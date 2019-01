Mezinárodní den muzeí: Otevření nové expozice

Otevření nové stále historické expozice o historii Českolipska, která bude odrážet nejnovější informace a výsledky historického výzkumu. Právě část historické expozice od středověku po baroko a cechy je poslední, která již řadu let čekala na svou rekonstrukci a aktualizaci. Nová expozice bude prezentovat období let 500 - 1750 na Českolipsku a v České Lípě. V rámci Mezinárodního dne muzeí bude vstup do muzea i všech jeho poboček zdarma.