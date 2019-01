Milovníci Stand Up Comedy si zítra přijdou na své v Jablonném v Podještědí. Do tamního Společenského centra zavítá jeden z nejlepších zástupců české Stand Up Comedy scény, Miloš Knor se svou one man show nazvanou Než začnu. Komika můžete znát z televizních pořadů Na stojáka a Comedy club. Své stand-up výstupy pronáší s pověstným stoickým (ne)klidem a vykuleným pohledem. Vstupné je 200 korun.