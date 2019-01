Mimořádné zpřístupnění prvorepublikového bytu lesního rady

Zpřístupnění nové prohlídkové trasy k výročí 100 let republiky a výročí 100 let zámku Zákupy v majetku samostatného státu. Prohlídka zařízeného bytu z doby první republiky nás zavede do domácnosti lesního rady Ing. Josefa Mati, který působil v Zákupech v čele lesní správy v letech 1932-1935. Byt, jenž prošel v letošním roce památkovou obnovou, je situován v prvním patře zámku. Návštěvníci si budou moci s výkladem průvodce prohlédnout rozsáhlý byt s předsíní, toaletou, komorou, pracovnou lesního rady, parádním pokojem, kuchyní, koupelnou, dětským pokojem a ložnicí.