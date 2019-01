Mo/Fo Cat Clarion – extra blues – vol. 1

Osobité a neotřele pojaté elektrické blues a rock extra kvality, jak po autorské, tak interpretační stránce. Trio kytaristy Miloše Svobody, v předchozích dekádách brázdící klubová a festivalová pódia v tuzemsku i v zahraničí pod názvem Electric Blue. Host mnoha věhlasných blues festivalů, kde vystoupil ve společných večerech za účasti světových legend žánru. Do České Lípy se nyní vrací v elektrickém triu s novou rytmikou, aby představil, v produkci Borise Carloffa právě vydané, autorské album "I'm Blind" Signs of the Dago Accordion Players in Portland.