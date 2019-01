MS ve fotbale 2018 v pivovarské Stodole

Od čtvrtka 14. června až do neděle 15. července pro vás budou v pivovarské Stodole denně vysílat odpolední a večerní zápasy. O víkendu bude otevřeno i na dřívější zápasy. Stodola tak bude otevřena od PO - PÁ od 16:00 do skončení večerního zápasu a v SO a NE od 11:00 do skočení večerního zápasu.

V průběhu celého mistrovství bude probíhat tipovací soutěž, ve které budete moci vyhrát např. poukazy na útratu v restauraci. Přesná pravidla soutěže pak budou k dispozici přímo na místě.