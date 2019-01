V 17:00 proběhne zahájení Muzejní noci a výstavy maturitních prací studentů SUPŠ sklářské Kamenický Šenov. Od 17:30 do 19:30 proběhnou výtvarné dílny a kvízy pro děti a v 18:00 vystoupí Divadlo Na cestě s pohádkou O chytré horákyni. Od 19:30 vystoupí hudební skupina The Vintage Band s rokenrolovými hity 50. a 60. let. Celý program se ponese v duchu 60.let - dobové oblečení je vítáno.