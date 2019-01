Společné autorské představení čtyř hereček, které měly potřebu být spolu a něco vytvořit, vychází z cíle pobavit diváka a dovolit mu prožít příjemný večer. Přesně to by dnes měli zažít jedinci, kteří se rozhodnou vyrazit do KD U Jezera ve Stráži pod Ralskem, kde se od 19 hodin odehraje představení Můžem i s mužem. Během večera na jevišti uvidí Kateřinu Kairu Hrachovcovou, Dagmar Zázvůrkovou, Vandu Hybnerovou a Jitku Sedláčkovou. Vstupné je 220 korun.