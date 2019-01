Návštěvní den u Miloslava Šimka

Pásmo písniček, povídek, scének a vyprávění. Zábavný pořad ve stylu legendárních Návštěvních dnů Šimka a Grossmana. 16. února 2014 tomu bylo 10 let, co zemřel Miloslav Šimek. Při této příležitosti uspořádali v divadle Semafor speciální představení - vzpomínkový večer, na kterém se sešla řada jeho bývalých spolupracovníků. Ten, kdo tehdy v Semaforu byl, může potvrdit, že šlo o jeden z těch divadelních večerů, na které se nezapomíná. Po jeho skončení účinkujícím i divákům líto, že tím všechno končí. A tak vzniklo dnešní představení. Představení, které by však nechtělo být jen nějakou nostalgickou vzpomínkou, ale ve kterém bychom se chtěli – spolu s diváky – především smát a bavit.