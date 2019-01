Oslava narozenin medvěda Medouška

Tak jako anglická královna slaví své narozeniny nadvakrát, i zámek v Zákupech připravil místnímu medvědovi Medouškovi letní oslavu jeho 25. narozenin. Ve středu 27. června 2018 v 15.30 hodin mu předají dort a dárečky a popřejí mu všechno nejlepší do dalších let. Kdo přijde, bude se moci ze zámeckého mostu podívat na to, jak si medvědí oslavenec vychutná svůj dort. Pokud byste i Vy chtěli Medouškovi přinést narozeninový dárek, pak prosíme o suché pečivo, piškoty, těstoviny, zeleninu a ovoce (mrkev, jablka, meloun), sklenici medu či čerstvou rybu. Budete-li chtít udělat radost i místním pávům, můžete jim přinést čerstvý hlávkový (či ledový) salát.