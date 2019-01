Sportovní den s názvem OUT DOOR HRY se pro všechny zájemce bez rozdílu věku koná v neděli, 27. 5. od 13.00 do 17.00 hodin na Městském stadionu u Ploučnice. Závodní odpoledne je učenou pro dvoučlenné týmy a soutěžit se bude v pěti disciplínách: slalom s balonem, hod krikeťákem, skok do dálky, střelba do branky a běžecká štafeta. Připraven je doprovodný program - nafukovací horolezecká stěna, hudební program, stánek s občerstvením, doplňkové soutěže o drobné ceny.