Kulturní centrum Sever ve Cvikově zve na vernisáž výstavy fotografií bývalého fotoreportéra Deníku Petra Šimra. Vernisáž proběhne v sobotu 23. září v 15.00 hodin a výstava potrvá do 14. října. Otevřeno je od pondělí do soboty od 10.00 do 15.00 hodin, případně po domluvě.