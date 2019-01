Dvě stage, dva dny, více než dvě desítky interpretů z Čech a Slovenska. Na úpatí Lužických hor mají pro hudební fanoušky nové letní lákadlo v podobě Plechovka Festu. Do Cvikova 6. – 7. 7 přivede Davida Kollera, Mandrage, No Name, Kristínu, Leonu Machálkovou, ale také zástupce tvrdší muziky, jako je skupina Traktor, De Bill Heads či UDG. Z regionálních umělců vystoupí Jakub Děkan a rapper Lipo.