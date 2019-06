Přednáška: Proluka – veřejný prostor – co to je? Co a jak s ním?

Přednáška začíná v 17 hodin v jazzovém klubu U Bílýho černocha. Přednášet bude Ing. arch. Tereza Marková, vedoucí Odboru rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru na Praze 7. ˟ 25. 6. (17:00–19:00) U Bílýho černocha, Česká Lípa