Předvánoční odpoledne pro celou rodinu

Děti se zabaví v tvůrčích dílničkách, nahlédnou do nebe i pekla, zapojí se do čertovského průvodu. Dospělí si mohou zakoupit chybějící předvánoční zboží, pochutnat si na guláši, klobáskách a jiných jedovatých laskominách. Pro ty co drží štíhlou linii bude připravené i sladké pečivo. Samozřejmě nebudou chybět teplé nápoje, čímž se rozvine i předvánoční nálada. Nezapomeňte dětem připravit čertovskou masku na čertovský průvod. Neznamená, že dospělí nejsou duší dětskou, tudíš zapojení dospěláků se cení. Na každého dětského čertíka čeká odměna.