Program kina Crystal

Pondělí 13. 5. v 17:30 a úterý 14. 5. ve 20:00: Trabantem tam a zase zpátky Pondělí 13. 5. ve 20:00: Nikdy neodvracej zrak - Rozsáhlé německé drama režiséra oscarového snímku Životy těch druhých sleduje třicet let života výtvarníka Kurta Barneta, jehož postava je inspirovaná jedním z nejvýznamnějších vizuálních umělců 20. století Gerhardem Richterem. Když potká Elli e, je přesvědčen, že našel lásku svého života. Její otec, prominentní lékař Carl Seeband, s jejich vztahem však zásadně nesouhlasí a snaží se jej jakýmikoliv prostředky zničit. Kurtova umělecká kariéra, ale hlavně osobní život jsou krutě poznamenány dětstvím v nacistickém Německu a děsivým rodinným tajemstvím jeho životní partnerky Ellie. Životní prožitky a traumata se Kurtovi nakonec stávají inspirací, díky níž začíná tvořit osobité obrazy, které odrážejí nejen jeho vlastní osud, ale i pocity celé poválečné generace. Úterý 14. 5. v 17:30: Cesta do pravěku Středa 15. 5. v 17:30: Cesta do pravěku Středa 15. 5. ve 20:00: Bohemian Rhapsody Čtvrtek 16. 5. – neděle 19. 5. v 15:30: V oblacích - Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou musí podstoupit každý racek, aby se mohl s celým hejnem bezpečně vydat na zimu do jižních krajů. Nešťastnou náhodou ale skončí jako zmoklá slepice v moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších racků a výtky od těch dospělých. Na mořského racka je totiž neobvykle malý a není se co divit. Ve skutečnosti je Manou rorýs, mezi racky se jako pískle tak nějak omylem připletl, získal si srdce jednoho páru a už s nimi zůstal. Teď se ovšem dozvěděl pravdu, objevil jiné rorýse, dokonce jednu slečnu a odchází s nimi z domovského hnízda za dobrodružstvím. Čtvrtek 16. 5. v 17:30 a neděle 19. 5. ve 20:00: Daddy Cool - Daddy Cool, slavný hit Boney M, dal název bláznivé komedii o čtyřicátníkovi, který si doma založí jesle. A vede je hodně po svém. Čtvrtek 16. 5. ve 20:00 a pátek 17. 5. v 17:30: John Wick 3 Pátek 17. 5. ve 20:00: Avengers: Endgame 3D Sobota 18. 5. a neděle 19. 5. v 17:30: Pokémon: Detektiv Pikachu 3D Sobota 18. 5. ve 20:00: Ženy v běhu