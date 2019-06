Program kina Crystal

Pondělí 24. 6. a úterý 25. 6. v 17:30: Tajný život mazlíčků 2 Pondělí 24. 6. ve 20:00: Šprtky to chtěj taky - Nejlepší kámošky a zároveň nejlepší studentky ve třídě Amy (Kaitlyn Dever) a Molly (Beanie Feldstein) jsou velmi moudré, šikovné ... a dost neoblíbené. Myslí si, že život je ukryt jen v učebnicích a na své spolužáky s horšími známkami se dívají s neskrývaným despektem. Jenže den před ukončením studia si obě najednou uvědomí krutou pravdu - 4 roky šprtání byly v podstatě ztrátou času a ony si mohly užívat přesně jako všichni ostatní. A tak se rozhodnou, že poslední den na střední škole si to všechno vynahradí a roztočí to jak se patří... Úterý 25. 6. ve 20:00: Podfukářky Středa 26. 6. v 17:30: Tajný život mazlíčků 2 Středa 26. 6. ve 20:00: X-Men: Dark Phoenix Čtvrtek 27. 6. – neděle 30. 6. v 15:30: Tajný život mazlíčků 2 Čtvrtek 27. 6. a pátek 28. 6. v 17:30: Yesterday - Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista legendárních komedií Richard Curtis, spojili síly a natočili originální a hravou komedii o muzice a lásce... Čtvrtek 27. 6. – sobota 29. 6. ve 20:00: Annabelle 3 - Třetí pokračování velmi úspěšné hororové série scénáristy a producenta Jamese Wana, ve kterém se opět potkáváme s neblaze proslulou panenkou poprvé představenou ve filmu „V zajetí démonů“. Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložilli démony posedlou panenku za posvěcené sklo v místnosti s dalšími artefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil požehnáním. Kdo mohl ovšem tušit, že Annabelle probudí zlé duchy v blízkosti a svět zažije další děsivý útok temných sil... Sobota 29. 6. v 17:30: Pokémon: Detektiv Pikachu Neděle 30. 6. v 17:30: Psí poslání 2 Neděle 30. 6. ve 20:00: Ženy v běhu