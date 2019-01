Program kina Crystal Česká Lípa

Pondělí 16. 7. a úterý 17. 7. v 17:30: Mrakodrap.

Pondělí 16. 7. ve 20:00: Akumulátor 1 – Digitálně remasterovaný snímek Jana Svěráka.

Úterý 17. 7. ve 20:00: Než přišla bouře.

Středa 18. 7. v 17:30: Deadpool 2 – Nejvtipnější superhrdina všech dob se vrací.

Středa 18. 7. ve 20:00: Než přišla bouře.

Čtvrtek 19. 7. a pátek 20. 7. v 17:30, sobota 21. 7. a neděle 22. 7. v 17:30 a 20:00: Mamma Mia! Here We Go Again – Největší letní filmová pohoda se vrací.

Čtvrtek 19. 7. a pátek 20. 7. ve 20:00: Děsivé dědictví.

Pátek 20. 7. – neděle 22. 7. v 15:30: Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená – Pokračování animované komedie.