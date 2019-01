Program kina Crystal Česká Lípa

Pondělí 23. 7. a úterý 24. 7. v 17:30: Ant-Man a Wasp.

Pondělí 23. 7. ve 20:00: První očista – Přežijte nejnebezpečnější noc v roce.

Úterý 24. 7. ve 20:00: Mamma Mia! Here We Go Again.

Středa 25. 7. v 17:30: Úsměvy smutných mužů.

Středa 25. 7. ve 20:00: Mamma Mia! Here We Go Again – Největší letní pohoda se vrací.

Čtvrtek 26. 7. a pátek 27. 7. v 17:30, sobota 28. 7. a neděle 29. 7. ve 20:00: Chata na prodej.

Čtvrtek 26. 7. a pátek 27. 7. ve 20:00: Plán útěku 2 – Tohle není vězení. Tohle je Hádes.

Sobota 28. 7. a neděle 29. 7. v 17:30: Hotel Artemis.

Sobota 28. 7. a neděle 29. 7. ve 20:00: Sherlock Koumes – Malý detektiv, velké dobrodružství.