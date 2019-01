Program kina Crystal Česká Lípa

Pondělí 30. 7. a úterý 31. 7. v 17:30: Mamma Mia! Here We Go Again.

Pondělí 30. 7. a úterý 31. 7. ve 20:00: Escobar – Král může být jen jeden.

Středa 1. 8. v 17:30: Hotel Transylvánie 3: Příšeriózní dovolená.

Středa 1. 8. a neděle 4. 8. ve 20:00: Mamma Mia! Here We Go Again – Největší letní filmová pohoda se vrací.

Čtvrtek 2. 8. - neděle 5. 8. v 15:30 a 17:30: Úžasňákovi 2.

Čtvrtek 2. 8. – neděle 4. 8. ve 20:00: Mission Impossible – Fallout – Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt, muž na tu nejšpinavější práci.