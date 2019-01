Program kina Crystal Česká Lípa

Pondělí 6. 8. v 17:30: Jurský svět: Zánik říše.

Pondělí 6. 8. ve 20:00: Sweet Country – Dramatický western odehrávající se v severní Austrálii ve 20. letech minulého století.

Úterý 7. 8. v 17:30, středa 8. 8. ve 20:00: Mission Impossible – Fallout – Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt, muž na tu nejšpinavější práci.

Úterý 7. 8. ve 20:00: Chata na prodej.

Středa 8. 8. v 17:30: Úsměvy smutných mužů.

Středa 8. 8. ve 20:00: Mission: Impossible – Fallout – Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt, muž na tu nejšpinavější práci.

Čtvrtek 9. 8. a neděle 12. 8. v 15:30: Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená – Pokračování animované komedie.

Čtvrtek 9. 8. a pátek 10. 8. v 17:30: Meg: Monstrum z hlubin.

Čtvrtek 9. 8. a pátek 10. 8. ve 20:00: Miss Hanoi – Ona je první Vietnamka v policejní uniformě. On neurvalý, vyhořelý, trochu rasistický detektiv.

Pátek 10. 8. a sobota 11. 8. v 15:30: Úžasňákovi 2.

Sobota 11. 8. v 17:30 a neděle 12. 8. ve 20:00: Mamma Mia! Here We Go Again – Největší letní filmová pohoda se vrací.

Sobota 11. 8. ve 20:00 a neděle 12. 8. v 17:30: Temné síly.