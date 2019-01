Program Kina Crystal Česká Lípa

Pondělí 27. 8. a úterý 28. 8. v 17:30: Meg: Monstrum z hlubin.

Pondělí 27. 8. ve 20:00: Kryštůfek Robin – Ewan McGregor v hlavní roli dobrodružného příběhu.

Úterý 28. 8. ve 20:00: Mamma Mia! Here We Go Again.

Středa 29. 8. v 17:30: Mamma Mia! Here We Go Again – Největší letní filmová pohoda se vrací.

Středa 29. 8. ve 20:00: Jan Palach.

Čtvrtek 30. 8. a pátek 31. 8. v 15:30: Pat a Mat znovu v akci – A opět je to tady.

Čtvrtek 30. 8. a pátek 31. 8. v 17:30: Ten pravý, ta pravá – Keanu Reeves a Winona Ryder se po dlouhé době potkávají na filmovém plátně.

Čtvrtek 30. 8. – neděle 2. 9. ve 20:00, úterý 4. 9. v 17:30: Důvěrný nepřítel.

Sobota 1. 9. v 15:30: Úžasňákovi 2 – Oblíbená rodina superhrdinů se vrací.

Sobota 1. 9. a neděle 2. 9. v 17:30: Alfa.

Neděle 2. 9. v 15:30: Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená – Pokračování animované komedie.