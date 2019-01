Program Kina Crystal Česká Lípa

Pondělí 10. 9. v 17:30 a úterý 11. 9. ve 20:00: Jan Palach – Příběh mladého muže a jeho činu.

Pondělí 10. 9. ve 20:00: Studená válka.

Středa 12. 9. v 17:30: Mamma Mia! Here We Go Again – Největší letní filmová pohoda se vrací.

Středa 12. 9. ve 20:00: Sestra.

Čtvrtek 13. 9. – sobota 15. 9. v 15:30: Malá čarodějnice – Rodinná pohádka.

Čtvrtek 13. 9. – sobota 15. 9. v 17:30: Spolu to dáme.

Čtvrtek 13. 9. – sobota 15. 9. ve 20:00, neděle 16. 9. v 17:30: Predátor: Evoluce - Poslední šancí lidstva na záchranu před vesmírnými nimrody se stává malá parta bývalých a naprosto šílených vojáků a jedna evoluční bioložka.

Neděle 16. 9. v 15:30: Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená.

Neděle 16. 9. ve 20:00: Chata na prodej – Chatu prodáš, příbuzných se nezbavíš.