Program kina Crystal Česká Lípa

Pondělí 24. 9. v 17:30, úterý 25. 9. a středa 26. 9. v 17:30 a 20:00: Po čem muži touží.

Pondělí 24. 9. ve 20:00: Tísňové volání – S telefonem jako jediným nástrojem vstupuje Asger do závodu s časem, aby zachránil ohroženou ženu.

Středa 26. 9. v 15:00: Chata na prodej.

Středa 26. 9. v 17:30 a 20:00: Po čem muži touží – Komedie Rudolfa Havlíka.

Čtvrtek 27. 9. – neděle 30. 9. v 15:30: Yeti: Ledové dobrodružství.

Čtvrtek 27. 9. v 17:30 a pátek 28. 9. ve 20:00: Hell Fest: Park Hrůzy – Ven se dostanete jen přes svou mrtvolu.

Čtvrtek 27. 9. ve 20:00 a pátek 28. 9. v 17:30: Domestic.

Sobota 29. 9. v 17:30: Mamma Mia! Here We Go Again – Největší letní filmová pohoda se vrací.

Sobota 29. 9. a neděle 30. 9. ve 20:00: Po čem muži touží.

Neděle 30. 9. v 17:30: Predátor: Evoluce – Najde se někdo, kdo nebude jen lovná zvěř, ale dokáže se Predátorům postavit jako rovnocenný soupeř?