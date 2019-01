Program kina Crystal Česká Lípa

Pondělí 15. 10. v 17:30: Toman.

Pondělí 15. 10. ve 20:00: Jack staví dům.

Úterý 16. 10. v 17:00: André Rieu: Amore – Hold lásce – Záznam koncertu.

Úterý 16. 10. ve 20:00: Zrodila se hvězda.

Středa 17. 10. v 8:30 a 16:00: Philomena – Britská komedie s tématem adopce. Projekce v rámci Dne pro náhradní rodičovství.

Středa 17. 10. v 18:00 a 21:00: Před povodní – Projekce filmu s besedou.

Čtvrtek 18. 10. a pátek 19. 10. v 15:30, sobota 20. 10., neděle 21. 10 a úterý 23. 10. v 17:30: Čarodějovy hodiny.

Čtvrtek 18. 10. v 17:30: Toman – Obchodník s osudy lidí.

Čtvrtek 18. 10. a pátek 19. 10. ve 20:00: Králové zlodějů.

Pátek 19. 10. v 17:30: Mamma Mia! Here We Go Again – Největší letní filmová pohoda se vrací.

Sobota 20. 10. a neděle 21. 10. v 15:30: Princezna a dráček.

Sobota 20. 10. a neděle 21. 10. ve 20:00: Mars – Sci-fi komedie Benjamina Tučka.