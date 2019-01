Program kina Crystal Česká Lípa

Úterý 4. 12. od 17:30: Creed II.

Úterý 4. 12. od 20:00: Na stojáka v kině - Parta komiků Na Stojáka připravila jeden jediný a nikdy neopakovaný speciální a úplně nejvíc unikátní večer nabitý humorem, natočila ho a teď uvádí na velkých plátnech do kin.

Středa 5. 12. v 15:00: Když draka bolí hlava – Karel Gott v pohádce Dušana Rapoše.

Středa 5. 12. v 17:30 a sobota 8. 12. ve 20:00: Bohemian Rhapsody.

Středa 5. 12. ve 20:00: Creed II – Rocky se vrací.

Čtvrtek 6. 12. a pátek 7. 12. v 15:30: Čertí brko.

Čtvrtek 6. 12. – neděle 9. 12. v 17:30: Smrtelné stroje – Od tvůrců Pána prstenů a Hobita.

Čtvrtek 6. 12. a pátek 7. 12. ve 20:00: Ve spárech ďábla.

Sobota 8. 12. a neděle 9. 12. v 145:30: Grinch – Je to bručoun a nemá rád Vánoce.

Neděle 9. 12. ve 20:00: Black Sabbath: The End Of the End.