Program kina Máj Doksy

Úterý 9. 4. v 15:00: Velké dobrodružství Čtyřlístku Úterý 9. 4. v 17:00: Shazam! V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha magie. V případě Billyho stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctiletý chlapec se změní v dospělého superhrdinu Shazama s dokonalým tělem a vyrýsovanými svaly. Shazam si však uchovává duši dítěte a v dospělé verzi se pouští do všeho, co by dělal každý teenager, kdyby byl obdařen superschopnostmi: užíval by si je!

Úterý 9. 4. ve 20:00: Skleněný pokoj – Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat. Středa 10.4. v 9:45: Krtek a zelená hvězda Sobota 13.4. v 15:30: Velké dobrodružství Čtyřlístku Sobota 13. 4. v 17:30: Teroristka

Sobota 13. 4. ve 20:00: Trabantem tam a zase zpátky.