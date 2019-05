Program kina Ralsko

Úterý 7. 5. v 15:00: Teroristka. Středa 8. 5. ve 20:00: Kursk. Čtvrtek 9. 5. ve 20:00: Tranzit. Pátek 10. 5. v 17:00: Avengers: Endgame. Sobota 11. 5. v 17:30: Sněží! - poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném světě uvnitř každé rodiny. Babička, matka a dvě sestry v jednom domě a na jedné zahradě. Po svatbě svého otce se Tereza se svým přítelem a sestrou vydává do domu babičky. O babičku a dům se stará jejich matka. Tereze se zdá, že v domě je všechno tak nějak ponecháno svému osudu, stejně jako babička, která z nedostatku pozornosti ztrácí přehled o realitě.

Sobota 11. 5. ve 20:00: Zachránit Leningrad - Září 1941. Mladý Kosťa a Nasťa, kteří jsou do sebe zamilovaní, se pod tíhou okolností ocitnou na člunu, který má odvézt lidi z obléhaného Leningradu. V noci se však člun dostává do bouře a ocitá se v nouzi. Na místo tragédie se jako první nedostávají zachránci, ale nepřátelská letadla. Neděle 12. 5. v 15:00: Dumbo.