Program kina Ralsko

Středa 29. 5. ve 20:00: Bolest a sláva Čtvrtek 30. 5. ve 20:00: Láska na druhý pohled Pátek 31. 5. v 17:30: Aladin Pátek 31. 5. ve 20:00: Syn temnoty - Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně? V Synovi temnoty přináší vizionářský tvůrce Strážců galaxie a The Belko Experiment děsivý zvrat a nový radikální žánr: superhrdinský horor. Sobota 1. 6. v 17:30: Jak vycvičit draka 3 Sobota 1. 6. ve 20:00: Godzilla II - Král monster Neděle 2. 6. v 15:00: Aladin