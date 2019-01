Program Kina Ralsko v Mimoni

Středa 18. 7. v 17:30: Mamma Mia! – Legendární hity skupiny ABBA na filmovém plátně.

Středa 18. 7. ve 20:00 a sobota 21. 7. v 17:30: Mamma Mia! Here We Go Again.

Čtvrtek 19. 7. ve 20:00: První očista - Pokračování originální hororové série vás zavede na samotný začátek.

Pátek 20. 7. v 17:30: Manžel na zkoušku.

Pátek 20. 7. ve 20:00: Děsivé dědictví – Každá rodina má své tajemství.

Sobota 21. 7. ve 20:00: Mrakodrap.

Neděle 22. 7. v 15:00: Příšerky z vesmíru - Planetu Zemi čeká nelítostná invaze kosmické zábavy.