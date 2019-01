Program Městského kina Nový Bor

Pondělí 16. 7. v 18:00: Úsměvy smutných mužů - V hlavní roli Jaroslav Dušek a David Švehlík.

Pondělí 16. 7. ve 20:30: Studená válka.

Úterý 17. 7. v 18:00: Profesoři zločinu: Velké finále – Italská komedie.

Úterý 17. 7. ve 20:30: Mama Brazil.

Středa 18. 7. v 18:00: Profesoři zločinu: Velké finále - Italská komedie.

Středa 18. 7. ve 20:30: Tísňové volání.

Čtvrtek 19. 7. a pátek 20. 7. v 18:00: Mrakodrap - Dwayne Johnson jako bezpečnostní expert v akčním thrilleru.

Čtvrtek 19. 7. a pátek 20. 7. ve 20:30, sobota 21. 7. – pondělí 23. 7. v 18:00 a 20:30: Mamma Mia! Here We Go Again.

Sobota 21. 7. a neděle 22. 7. v 16:00: Příšerky z vesmíru – Animovaná rodinná pohádka.