Program Městského kina Nový Bor

Pondělí 23. 7. v 18:00 a 20:30: Mamma Mia! Here We Go Again.

Úterý 24. 7. v 18:00: Úsměvy smutných mužů.

Úterý 24. 7. ve 20:30: UToYA - Drama podle skutečného příběhu.

Středa 25. 7. v 16:00: Hastrman.

Středa 25. 7. a čtvrtek 26. 7. v 18:00: Děsivé dědictví - Mysteriózní horor.

Středa 25. 7. ve 20:30: Úsměvy smutných mužů.

Čtvrtek 26. 7. a pátek 27. 7. ve 20:30: První očista – Úspěšná hororová série.

Pátek 27. 7. – neděle 29. 7. v 18:00: Chata na prodej.

Sobota 28. a neděle 29. 7. v 16:00: Hotel Transylvánie 3: Příšeriózní dovolená - Pokračování úspěšné animované komedie.

Sobota 28. a neděle 29. 7. ve 20:30: Hotel Artemis.