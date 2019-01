Program Městského kina Nový Bor

Pondělí 30. 7. a úterý 31. 7. v 18:00 a 20:30: Mamma Mia! Here We Go Again.

Středa 1. 8. a čtvrtek 2. 8. v 18:00: Jurský svět: Zánik říše - Akční dobrodružný film.

Středa 1. 8. a čtvrtek 2. 8. ve 20:30: Věčně tvá nevěrná - Romantická komedie s Lenkou Vlasákovou, Sašou Rašilovem nejml., Pavlem Křížem, Vilmou Cibulkovou aj.

Čtvrtek 2. 8. a pátek 3. 8. v 16:00, sobota 4. 8. a neděle 5. 8. v 16:00 a 18:00, pondělí 6. 8. v 18:00: Úžasňákovi 2.

Pátek 3. 8. v 18:00 a 20:30 a sobota 4. 8. ve 20:30: Plán útěku - Silvester Stallone se vrací jako expert na útěky z věznic.

Neděle 5. 8. ve 21:00: Mission Impossible – Fallout.