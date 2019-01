Program Městského kina Nový Bor

Středa 22. 8. v 16:00: Úsměvy smutných mužů - Na dně lahve se dá nalézt i legrace.

Středa 22. 8. a čtvrtek 23. 8. v 18:00: Sicario 2: Solidado.

Středa 22. 8. ve 20:30: Mamma Mia! Here We Go Again - Pokračování slavného romantického muzikálu s Meryl Streep a Piercem Brosnanem.

Čtvrtek 23. 8. ve 20:30: Temné síly.

Pátek 24. 8. ve 20:00: 50. Výročí závodu Tour de Bohemia - Projekce filmových dokumentů z historických ročníků tour.

Sobota 25. 8. a neděle 26. 8. v 16:00: Coco.

Sobota 25. 8. – pondělí 27. 8. v 18:00: Kryštůfek Robin - Dobrodružná rodinná komedie o přátelství.

Sobota 25. 8. – pondělí 27. 8. ve 20:30: Slender Man.