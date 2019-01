Program Městského kina Nový Bor

Pondělí 3. 9. od 18:30: Alfa - Dobrodružný film o počátku přátelství mezi člověkem a psem, respektive vlkem.

Pondělí 3. 9. ve 20:30: Mamma Mia! Here We Go Again - Romantická hudební komedie s písničkami skupiny Abba!

Úterý 4. 9. v 17:30 a středa 5. 9. v 17:30 a 20:00: Důvěrný nepřítel – Thriller s Vojtěchem Dykem a Gabrielou Marcinkovou.

Úterý 4. 9. ve 20:00: Muž, který zabil Dona Quijota - Art kino uvádí dobrodružnou fantasy režiséra a scénáristy Terry Gilliama.

Čtvrtek 6. 9. v 17:30 a 20:00, pátek 7. 9. ve 20:00: Sestra.

Pátek 7. 9. – neděle 9. 9. v 17:30: Upgrade - Akční thriller.

Sobota 8. 9. a neděle 9. 9. v 15:30: Příběh koček.

Sobota 8. 9. a neděle 9. 9. ve 20:00: Ten pravý, ta pravá -Romantická komedie s Keanu Reavesem a Winonou Ryder.