Program Městského kina Nový Bor

Pondělí 22. 10. v 17:30: Čarodějovy hodiny.

Pondělí 22. 10. ve 20:00 a úterý 23. 10. v 17:30: Králové zlodějů - Krimi podle skutečné události.

Úterý 23. 10. ve 20:00: Na Chesilské pláži.

Středa 24. 10. v 15:00: Mamma Mia! Here We Go Again – Romantický muzikál.

Středa 24. 10. a čtvrtek 25. 10. v 17:30: Po čem muži touží.

Středa 24. 10. a čtvrtek 25. 10. ve 20:00: Ticho před bouří - Anne Hathaway v napínavém thrilleru.

Pátek 25. 10. – pondělí 29. 10. v 17:30: Johnny English znovu zasahuje.

Pátek 26. 10. a sobota 27. 10. ve 20:00: Nebezpečná laskavost - Krimi thriller režiséra Paula Feiga.

Sobota 27. 10. a neděle 28. 10. v 15:30: Když draka bolí hlava.

Neděle 28. 10. ve 20:00: Zlatý podraz - Romantické drama se Zdeňkem Piškulou v hlavní roli.