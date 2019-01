Provodínská štrapanda

Štrapanda je akce pro všechny - pro aktivní i neaktivní sportovce, rodiny, přátele, důchodce, pro maminy s kočárky, osoby se zdravotním postižením, děti všech věkových kategorií, psy (s košíkem) a jiná bezpečná zvířátka J... zkrátka pro vše nemotorové, co se chce pohybovat. Pořadatelé pro Vás připravují trasy od 10ti do 80ti km. Zda předvedete sportovní výkon nebo si užijete celodenní pohodový výlet, záleží jen na Vás. Každý si může vybrat podle své kondice, momentálního rozpoložení a nálady. Letos se půjde a pojede Českolipskem a Českým středohořím. Můžeme prozradit, že nejdelší trasa Vás dovede až do obce Slunečná. Cyklisté se mohou těšit na krásné cyklotrasy a pěší na klasiku a vysoký standard, na který jsou na štrapandě zvyklí. S sebou se doporučuje pití a nějaká svačina, ale úplně nutné to není. Trasy jsou vedeny „uvědoměle“, takže dříve či později narazíte na kontrolu, respektive na zařízení, kde se dá odpočinout a občerstvit. V cíli, jako každoročně, atmosféru příjemného dne doplní doprovodný program a občerstvení.