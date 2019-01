První republika

Kromě přednášky o této krásné éře je pro děti i dospělé připraven bohatý program až do večerních 19:00 hodin. Dobové šaty a účesy, historické vozy, loutkové divadlo a malování na obličej? To je minimum z toho, co všechno se chystá. Kromě přednášky Toulky První republikou budou k vidění fotografie Hany Palečkové. Děti si mohou nechat namalovat obličej anebo se zabavit loutkovým divadlem či v dílničce. Dámy si vyzkouší prvorepublikové šaty. Nalíčí se a učešou ve stylu Lídy Baarové, a pak je zvěční profesionální fotograf. Pánové se zatím potěší výbornou kávou a obhlídnou veterány z První republiky zaparkované před vilou. Vše bude za doprovodu dobové hudby.