Roky na kartě

V síni Josefa Maštálka ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě představí svou sbírku kartičkových kalendářů rodák z České Lípy Zdeněk Binka, který se věnuje sběratelství už od dětství. Kartičkové kalendáře shromažďuje od svých sedmi let a sbírka zahrnuje 119 tisíc položek z celého světa. Ukázky ze své sbírky vystavuje poprvé. Vydává i vlastní kartičkové kalendáře. Na rok 2018 je série věnovaná vyhledávané a sběratelsky ceněné hasičské záchranné technice. Se svým synovcem sestavil také pyramidu z plastových víček o rozměrech 2x2 metry a výškou 1 metr, která byla zapsána do knihy světových rekordů. Výstava potrvá do 12. listopadu.