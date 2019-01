Tradiční rozloučení s rokem se uskuteční v pátek od 17:00 hodin v parku u školy. I letos se můžete těšit na dobroty z polní kuchyně. Nebude chybět svařáček, gulášek a ani ohňostroj. Přijďte společně prožít chvíle klidu, pozdravit se se sousedy a zamyslet se nad tím co se nám v tomto roce povedlo a co přejeme všem sousedům a známým do roku nového.