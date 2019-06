S turisty k Meandrům Ploučnice

Přírodní památka Meandry Ploučnice bude ve středu 26. června cílem dalšího výletu, který pořádá Klub českých turistů Česká Lípa. Odjezd je naplánovaný na 9:20 hodin z českolipského autobusového nádraží (stanoviště C9). Z Mimoně se výletníci vydají do Hradčan, dále Hradčanskou vyhlídkou do Borečského lesa a zpět do Mimoně. Naplánovaná trasa je dlouhá celkem 10 km nádhernou přírodou. Návrat zpět vlakem nebo autobusem bude kolem 15. hodiny.