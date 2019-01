Sen noci svatojánské

ČESKOLIPSKÝ DIVADELNÍ PODZIM: Obnovená premiéra legendární shakespearovské komedie DK Jirásek ve staronovém obsazení. DK Jirásek slavil svůj největší porevoluční úspěch završený postupem na Jiráskův Hronov ve druhé polovině 90. let právě s touto inscenací. Nyní máte možnost zhlédnout po 20 letech toto bezmála kultovní představení v původních kostýmech, s původní scénou, s původními aranžemi, jen bez dohledu samotného Václava Klapky, který si kouše nehty, jak to celé dopadne. Je to svatokrádež? Je to legrace.