Setkání u busty T. G. Masaryka

Česká Lípa už řadu let patří k místům, kde si od devadesátých let minulého století každoročně 7. března připomínáme osobnost prvního československého prezidenta Tomáše Garigua Masaryka u příležitosti data jeho narození (7. 3. 1850). Letošní březnové setkání u jeho busty na náměstí T. G. M., které organizuje město ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska a Základní uměleckou školou, bude navíc první veřejnou akcí připomínající v České Lípě také 100. výročí republiky. Akce začíná v 16.00 hodin u busty T. G. M. na náměstí a v 16.30 hodin na ni naváže vernisáž výstavy v klubovně českolipského vlastivědného muzea, která zahájí novou expozici v Maštálkově síni - Hudební život a česká menšina v době meziválečné. Ta je věnována 90. výročí vzniku České hudební školy v našem městě a v muzeu bude k vidění do 15. dubna.