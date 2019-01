Jen jednou do roka se sejde parta bubeníků, aby nadchla publikum každého věku a vyznání. Kromě bicích, bubnů, perkusí, hlasů a zvuků se letos do sestavy dostal i neobvyklý hudební bicí nástroj: cymbál (mísovitý nebo zvonovitý kovový nástroj). ALL STAR TEAM 2017: Pavel Fajt / Miloš Vacík / Pavel Koudelka / Tomáš Reindl / Ondřej Anděra / Petr Gablas.