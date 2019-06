Sportovní den u ZŠ Lada

Sportu v nejrůznější formě bude patřit sobota 29. června. Na pozemku základní školy na Ladech v České Lípě se chystá Velký sportovní den pro malé i velké. Pro děti bude připraven od 13 do 15 hodin soutěžní okruh, kde si budou moci vyzkoušet různé obvyklé i neobvyklé sportovní disciplíny. Připravený bude frisbee golf, softbal, tenis nebo beachvolleyball. Za splnění sportovních úkolů čekají na děti drobné ceny. Dospělí se mohou zapojit do volejbalového turnaje, který bude po celý den probíhat v tělocvičně. „Program bude doprovázen živou hudbou a nebude chybět ani občerstvení v podobě grilování nebo piva,“ říká za pořadatele z Four Seasons Team Jana Svobodová. Vystoupí mažoretky, hrát budou kapely The Rays, Teapack, Pyne and pays a Ohon.