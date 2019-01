Světelný deník v Galerii Pošta

Galerie Pošta v Dubé připravila na srpen výstavu nazvanou Světelný deník, na které mladá výtvarnice Jarmila Maturová představí své obrazy a fotografie. MgA. Jarmila Maturová se narodila v Praze, vystudovala rytectví kovů a obor ražené medaile a mince a v roce 2005 absolvovala Fakultu umění a designu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru skla u profesora Ilji Bílka. V současné době žije v Jablonci nad Nisou, kde pracuje jako interiérová designérka. Svou tvorbu vystavovala kromě Liberce a Jablonce nad Nisou, například také v Hamburku a v Mnichově, či v Litoměřicích.

Vernisáž výstavy Světelný deník, na kterou jsou všichni příznivci umění srdečně zváni, se bude konat v pátek 10. srpna od 18 hodin. Výstava potrvá do 9. září 2018 a bude přístupná vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín pro návštěvu galerie je možné si domluvit na telefonním čísle 607 138 832.